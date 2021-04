Schianto in auto, ferito un 47enne SIRENE DI NOTTE

Schianto in auto, ferita una persona di 47 anni.

Sirene di notte

Brutto incidente ieri sera (sabato 10 aprile 2021) lungo la superstrada Valassina. Per cause ancora da accertare, un’auto è finita fuori strada. Alla guida una persona di 47 anni, poi trasportata in ospedale a Desio. Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30 nel tratto Desio centro-Cascina Aliprandi. Inizialmente si è temuto il peggio per le condizioni del conducente, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivate a sirene spiegate l’ambulanza della Croce Bianca di Biassono e l’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito constatando, fortunatamente, che le sue condizioni non erano gravi. Il conducente, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in pronto soccorso a Desio in codice verde per gli accertamenti del caso. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale.

A Trezzo soccorso un uomo in stato di ebbrezza alcolica

Tra gli altri interventi della notte segnaliamo un’intossicazione etilica a Trezzo sull’Adda. Mancavano pochi minuti alle 2 quando è arrivata una richiesta di intervento per un soccorso in via Brasca. Sul posto è arrivata la Croce azzurra di Trezzo che ha trovato un uomo di 45 anni in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.