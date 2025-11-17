Schianto in Milano-Meda, coinvolti due adulti e un bimbo

E' successo in prossimità dell'innesto della Pedemontana e Lentate Sud.

Schianto in Milano-Meda a Lentate sul Seveso, in prossimità dell’innesto della Pedemontana e dell’ingresso a Lentate Sud, coinvolti due adulti e un bambino, che fortunatamente stanno bene.

Schianto in Milano-Meda

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, lunedì 17 novembre 2025, in direzione Milano: in base a quanto è stato possibile ricostruire, un’auto con a bordo tre persone, tra cui una donna di 34 anni, e un bambino, si è schiantata poco dopo l’uscita della galleria, danneggiando la fiancata sinistra e perdendo una ruota.

Sul posto Forze dell’ordine e ambulanza

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Cermenate. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha subito gravi conseguenze.