Schianto tra auto e moto, 21enne finisce in ospedale

E' successo all'intersezione tra corso Marconi e via Milite Ignoto. Ferito un ragazzo di Lentate sul Seveso.

Schianto tra auto e moto a Seveso, un 21enne è finito in ospedale. E’ successo oggi, mercoledì 29 aprile 2026, intorno alle 13.25, in corso Marconi.

Schianto tra auto e moto in corso Marconi

In base a quanto è stato possibile ricostruire, un 70enne residente in città stava percorrendo corso Marconi a bordo della sua auto in direzione via Milite Ignoto e, giunto all’intersezione, ha svoltato a sinistra omettendo di dare la precedenza a una moto con in sella un 21enne di Lentate sul Seveso che stava procedendo verso la stazione ferroviaria.

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Ferito un 21enne di Lentate sul Seveso

A seguito dell’impatto il ragazzo è finito a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, inizialmente è intervenuta anche una pattuglia della Guardia di Finanza che ha dato supporto. Giunti tempestivamente anche i soccorritori della Croce Rossa di Cermenate, allertati in codice rosso. Fortunatamente poi le condizioni del giovane sono apparse meno gravi ed è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo con diversi traumi.