Schianto tra auto e moto, altro grave incidente a Vimercate

Pomeriggio nero oggi, venerdì 18 ottobre, a Vimercate sul fronte degli incidenti stradali.

Grave scontro tra auto e moto

Dopo il tamponamento a catena avvenuto poco prima delle 17 lungo la Bananina, poco prima delle 18 si è verificato un altro grave scontro, questa volta tra un'auto e una moto.

Motociclista soccorso in codice rosso

E' accaduto lungo il tratto cittadino della Sp2, all'altezza dell'intersezione con via degli Atleti. Un tratto particolarmente congestionato proprio a causa del precedente incidente lungo la Bananina, che ha spinto molto automobilisti a scegliere la Sp2 come strada alternativa.

Coinvolti un giovane di 18 anni, probabilmente in sella alla motocicletta, e un uomo di 53 anni alla guida di un'auto. A preoccupare sono in particolare le condizioni del motociclista soccorso in codice rosso. Sul posto, oltre ad un'ambulanza di Avps Vimercate, anche un'automedica, la Polizia locale i Carabinieri della Compagnia di Vimercate.

Aggiornamento delle 18.50: le condizioni del motociclista sono fortunatamente meno gravi di quanto si era temuto in un primo tempo. Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice verde.