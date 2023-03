Schianto tra una moto e un trattore: ferito seriamente un 19enne di Arcore

Grave incidente tra una moto e un trattore nella serata di ieri, domenica 12 marzo, a Verderio. Il motociclista ferito è un 19enne di Arcore: è in rianimazione ma fortunatamente fuori pericolo di vita.

Incidente moto trattore a Verderio

Lo scontro è avvenuto intorno alle 18 di ieri all'altezza dell'incrocio tra via Grigna e via per Cornate. Secondo le testimonianze raccolte sul posto e riportate dai colleghi di PrimaMerate.it, l'impatto sarebbe avvenuto mentre il mezzo agricolo stava svoltando in via Grigna.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

A causa dell'urto violento il motociclista è finito sull'asfalto e subito gli amici che seguivano il giovane centauro a bordo di altre moto hanno chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

I soccorsi

A Verderio, con il codice rosso di massima gravità, sono state dirottate l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l'ambulanza con il personale della Croce Rossa. Il giovanissimo, dopo i primi accertamenti sul posto è trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, dove al momento risulta essere ricoverato in terapia intensiva ma, fortunatamente, fuori pericolo di vita. Il 19enne ha riportato fratture multiple agli arti e un trauma al bacino.