A Seregno violento schianto nella prima serata di ieri, domenica 23 aprile, all'incrocio fra le vie Parini, Circonvallazione e Carroccio. Coinvolte tre vetture, ferite due ragazze.

Schianto all'incrocio con tre auto

Domenica 23 aprile, intorno alle 21, i Carabinieri della Sezione radiomobile sono intervenuti all'incrocio tra via Circonvallazione e via Parini per un incidente che poteva avere conseguenze più gravi. Una Bmw Serie 3 condotta dal proprietario, un 27enne ucraino con a bordo un connazionale 22enne, ha attraversato l'intersezione stradale senza rispettare il semaforo rosso.

Due ragazze ferite in maniera lieve

Inevitabile la violenta collisione con una Volkswagen Tuareg, condotta da un 48enne di Carugo con a bordo la moglie 44enne, il figlio 12enne e la cognata 46enne, e una Renault Twingo, guidata da un 37enne seregnese che viaggiava con il fratello 20enne e due veranesi di 19 e 20 anni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Seregno e il personale sanitario del 118, che ha trasportato le due ragazze passeggere della Twingo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza: entrambe sono state dimesse con una prognosi di tre giorni, salvo complicazioni. Poche ore prima un altro sinistro in Brianza.