Si ribalta in rotonda con l'auto del papà: grave un 27enne

Perde il controllo dell'auto del padre e si ribalta in rotonda a Carate Brianza: grave un 27enne di Arcore.

Si ribalta in rotonda con l'auto del papà

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, intorno alle 3.30, a Carate Brianza, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti all’incrocio tra viale Brianza e viale Giotto dove un 27enne residente ad Arcore, dopo aver perso il controllo della Volkswagen Golf del padre, ha impattato contro la cartellonistica fissa presente sulla rotatoria, ribaltandosi.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanza

Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco di Seregno unitamente ai sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane - in codice rosso - al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.

Ritirata la patente

Non sono stati coinvolti altri veicoli o persone. I militari, dopo aver messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi dell’incidente, hanno riconsegnato l’autovettura al padre del giovane. A quest’ultimo è stata anche ritirata la patente di guida in attesa dell'esito degli esami tossicologici che i Carabinieri hanno richiesto all’ospedale.