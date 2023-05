Scontro all’incrocio, auto si ribaltata a Bovisio. Spettacolare incidente all’intersezione tra via Redipuglia e via Venezia: 36enne in ospedale in codice giallo

Scontro all'incrocio tra due auto

Dopo lo scontro all’incrocio un’auto si ribalta. Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, intorno alle 8,15 di ieri, mercoledì 17 maggio, all'intersezione tra via Redipuglia e via Venezia a Bovisio Masciago. Dalle ricostruzioni della Polizia Locale, accorsa sul posto per i rilievi, un 58enne residente in città, proveniente da via Redipuglia alla guida della sua auto, non ha rispettato il segnale di Stop e ha colpito in pieno sulla fiancata destra un'altra vettura che arrivava da via Venezia e condotta da una 36enne residente a Desio.

Dopo l'urto il ribaltamento

L’urto è stato particolarmente violento e in conseguenza ad esso l’auto a bordo della quale viaggiava la donna si è ribaltata sul fianco sinistro. Per fortuna la 36enne è riuscita ad uscire dall'abitacolo ed è stata poi trasportata dall'ambulanza in codice giallo per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Insieme alla pattuglia della Polizia Locale sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e l’auto medica.