Il Coro Cai Bovisio ha la sua "bandiera". La formazione ha presentato il nuovo gonfalone che accompagnerà la formazione nei concerti e negli eventi

Nuovo gonfalone e una stagione ricca di concerti pronta a partire. Sarà una primavera particolarmente intensa per il Coro Cai Bovisio Masciago: presentato il nuovo gonfalone che accompagnerà e rappresenterà il Coro in tutti gli eventi futuri.

"Un onore e un impegno"

"E’ una grande emozione e soddisfazione poter dotare il nostro coro di un vessillo che rappresenta l’attaccamento, l’impegno e la passione di maestri e coristi che proseguono nell’attività dal lontano 1966 - ha commentato il presidente Giorgio Vago - Sarà per tutti un onore ed un ulteriore impegno cantare sotto il gonfalone che ci rappresenta e rappresenta la nostra lunga storia".

Il Coro è Ambasciatore della Cultura del Comune di Bovisio

Il Coro Cai, che nel 2019 ha ricevuto l’onorificenza di Ambasciatore della Cultura del Comune di Bovisio, non ha mai avuto una "bandiera" che lo rappresentasse.

"Era un desiderio che coltivavo da un po’ di anni ed ora, grazie ad un benefattore amico del Coro, ho avuto modo di realizzarlo" ha continuato Vago.

I prossini concerti

Le occasioni per esporre il gonfalone non mancheranno. Il pomeriggio del 14 maggio il Coro Cai sarà alla Rsa Luca Attanasio di Limbiate per intrattenere gli ospiti ed i lori familiari con il suo vasto repertorio di canti. Il 27 maggio la formazione bovisiana si esibirà a Milano al teatro Sivestrianum nell’ambito di una raccolta fondi destinata ad una casa di accoglienza per i familiari dei pazienti che devono sostenere cure mediche o ricoveri in strutture ospedaliere a Milano.

A giugno il Memorial Bianchi

Il 31 maggio il Coro Cai sarà alla scuola dell’infanzia Marangoni per condividere un momento di canto con i bambini e il 9 giugno, in chiesa San Martino presenzierà al Primo Memorial Gabriele Bianchi: una manifestazione per ricordare il bovisiano scomparso nel 2020. E’ stato presidente nazionale del Cai, della sezione bovisiana, del Coro Cai e fondatore del Centro Nazionale di Coralità, l’organo che raggruppa i Cori Cai nazionali.