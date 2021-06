In una situazione a dir poco caotica dovuta all'intenso traffico che si è verificato ieri, lunedì 31 maggio, nel lecchese a causa della chiusura per lavori del tunnel del Monte Barro, a Oggiono si è verificato un grave incidente. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio in via Marconi e ha visto coinvolte un'auto e una moto. Su quest'ultima, un'Africa Twin, viaggiava un 66enne di Arcore che purtroppo ha riportato serie conseguenze ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Scontro auto moto a Oggiono: grave un motociclista arcorese

La dinamica precisa dell'incidente è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine ma in base ad una prima ricostruzione, intorno alle 14.30, l'auto e il motociclo viaggiavano su via Marconi nello stesso senso di marcia, quando, all'altezza dell’incrocio con la Strada provinciale 49, il motociclista, per cause ancora da accertare, ha urtato la macchina che lo precedeva.

Dopo l'impatto il 66enne arcorese è caduto rovinosamente a terra. Sul posto, viste le difficoltà viabilistiche dovute al traffico, è stato subito inviato l'elisoccorso. I medici purtroppo hanno confermato le gravi condizioni del brianzolo disponendone il trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Le sue condizioni al momento sono stazionarie.