Scontro fra auto e moto con due feriti FOTO

A Seregno scontro fra un’auto e uno scooter con due feriti di 50 e 53 anni. E’ successo pochi minuti fa all’incrocio fra via Lazzaretto e via Oliveti. Sul posto Seregno Soccorso e Polizia locale.

Al Lazzaretto di Seregno collisione fra un’auto e uno scooter poco prima delle 15.30 di oggi, venerdì 9 ottobre. Coinvolte un’auto proveniente da via Oliveti e diretta in via Bellini e uno scooter, che percorreva via Lazzaretto in direzione della chiesa. A seguito dell’impatto i due occupanti della moto, un uomo di 50 anni e una donna di 53, sono caduti a terra.

I soccorsi del personale del 118

In via Lazzaretto è accorso il personale di Seregno Soccorso per assistere i due centauri rimasti contusi. Sul posto anche la Polizia locale per rilevare il sinistro, provocato da un’omessa precedenza al momento di impegnare l’intersezione. I due motociclisti sono stati poi trasportati in ambulanza all’ospedale ma, per fortuna, non erano in condizioni serie. Illeso il conducente della vettura, modello Subaru.

Lo chiamano l’incrocio maledetto

Non è la prima volta che si registra un incidente all’incrocio “maledetto” fra le vie Oliveti, Lazzaretto e Bellini. I residenti e gli esercenti, a più riprese, hanno chiesto all’Amministrazione comunale di provvedere alla messa in sicurezza dell’intersezione che è priva di semaforo.

