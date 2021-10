Scontro con un monopattino, arriva l'elisoccorso

macherio

Brutto incidente nel tardo pomeriggio in via Visconti a Macherio, un'auto si è scontrata con un monopattino ed è arrivato l'elisoccorso.

Scontro con un monopattino

Mancavano pochi minuti alle 18 di questo pomeriggio (mercoledì 20 ottobre 2021) quando si è verificato il grave incidente in via Visconti di Modrone, a pochi passi dal Comune. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Da quando si è potuto appurare fino ad ora, il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente proveniva da via Italia e ha svoltato a sinistra in via Visconti di Modrone. Giunto all'altezza della banca si è trovato davanti un 25enne a bordo di un monopattino.

I soccorsi

L'impatto tra il monopattino e l'auto è stato particolarmente violento, un colpo avvertito anche a distanza. Il giovane è rimbalzato sul parabrezza dell'auto e lo ha sfondato. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. All'inizio per il 25enne si è temuto il peggio tanto che è stato anche attivato l'elisoccorso proveniente da Como e atterrato nel campo del centro sportivo. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Verde di Lissone. Il giovane, una volta stabilizzato, è stato caricato sull'elicottero e trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese, dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. A prestare aiuto sul posto è arrivato anche l'assessore Luigi Consonni.

Infortunio in via Volta

Sempre questo pomeriggio un'ambulanza della Croce Verde di Lissone è intervenuta anche in via Volta per un infortunio lavorativo. A farsi male un 34enne soccorso in codice giallo, poi trasportato in codice verde all'ospedale di Carate Brianza. Presenti sul posto anche i Carabinieri. Un altro grave incidente è accaduto la scorsa settimana sempre in via Volta dove un 69enne è stato investito mentre attraversava la strada.

