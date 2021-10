Travolto da una moto mentre attraversava la strada

macherio

L'incidente è accaduto questa mattina lungo la Monza Carate, dove è rimasto ferito un uomo di 69 anni.

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una moto.

Travolto da una moto

L'incidente stradale è accaduto questa mattina (giovedì 14 ottobre 2021) in via Volta, lungo la strada provinciale Monza-Carate, in direzione di Monza. La richiesta di intervento è stata inviata dopo le 9. Coinvolti nel sinistro un giovane di 16 anni, a bordo di un motorino, e un uomo di 69 anni, a piedi.

L'incidente

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il 69enne sia stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Oggi a Macherio è giorno di mercato e solitamente la zona è sempre molto affollata di persone che si recano a piedi tra le bancarelle. Sempre secondo quanto si è potuto apprendere fino ad ora, le auto si sarebbero fermate per far attraversare il pedone mentre il conducente del motorino le avrebbe superate e non si sarebbe accorto del pedone. Travolto dal motorino, inizialmente le condizioni dell'uomo sono apparse gravi tanto da attivare i soccorsi in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica che hanno prestato le prime cure al 69enne. L'uomo ha battuto la testa e, una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Durante i soccorsi le sue condizioni sono lievemente migliorate tanto che il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale che ha eseguito i rilievi: gli agenti si occuperanno della ricostruzione di quanto accaduto.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 ottobre 2021.