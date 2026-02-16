Scontro frontale tra due auto all’alba di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, tra via Piave e via Caduti Medesi, a Meda.
Scontro tra due auto
Pochi minuti prima delle 6 alcune squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Per cause in fase di accertamento, i veicoli si sono scontrati frontalmente.
Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanze
Sul posto, per il soccorso ai feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza, sono intervenuti l’Aps (Auto Pompa Serbatoio) da Seregno e il carro fiamma da Lissone. Oltre ai pompieri sono accorsi i Carabinieri, per i rilievi di rito, due ambulanze e un’automedica.
Due uomini feriti
Si registrano due feriti, due uomini di 39 e 45 anni, trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.