Scontro tra auto, due feriti

Uno scontro tra due automobili ha animato l'alba arcorese, determinando il ferimento di due persone

Lo scontro all'alba

Il sinistro è avvenuto intorno alle 6 di domenica 19 novembre, quando ancora le tenebre dominavano Arcore . Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili che percorrevano via Gilera sono entrate in collisione.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre all'ambulanza, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Monza e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vimercate.

Fortunatamente i due feriti, una donna di 46 anni e un uomo di 70, non hanno riportato gravi lesioni, anche se ne è stato disposto il trasporto all'ospedale di Vimercate per accertamenti. Da accertare ancora le cause del sinistro