Scontro tra auto e bici: soccorso un 84enne

Incidente tra auto e bicicletta, oggi a Cesano Maderno: soccorso un 84enne.

Scontro tra auto e bici

L'incidente si è verificato alle 9.50, in corrispondenza dell'incrocio tra via San Carlo e via Novara. Il ciclista, 84 anni, stava uscendo dallo stop di via Novara, mentre l'auto percorreva via San Carlo, una delle arterie più trafficate della città. L'anziano è stato sbalzato a diversi metri di distanza, cadendo sull'asfalto, all'altezza della Casa di comunità.

I rilievi della Polizia Locale

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Le sue condizioni non sono critiche. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, che è intervenuta per i rilievi del caso.