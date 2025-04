Scontro tra auto e moto a Paina, gravissima una donna di 59 anni

Restano gravi le condizioni della donna di 59 anni, vittima, venerdì 11 aprile, di un violento incidente in moto a Paina di Giussano. Poco prima delle 18, all'incrocio tra via 4 Novembre e via Udine si è verificato uno scontro tra una auto e una moto sulla quale viaggiavano due persone. Ad avere la peggio proprio la passeggera del motociclo, trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Varese.

Scontro all'incrocio

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra un'auto, una Citroen 3 condotta da una 71enne e una moto sulla quale viaggiavano due persone, un uomo di 61 anni di Seregno e una donna di 59 anni. L'incidente è avvenuto nella frazione di Paina all'incrocio tra via 4 Novembre e via Udine. Violentissimo l'impatto.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: oltre agli agenti di Polizia locale, sono intervenute due ambulanze, l'auto medica ed è atterrato anche l'elisoccorso. Gravi le condizioni dei due motociclisti, in particolar modo quelle della passeggera, che rischia la vita. Molto serie anche le condizioni dell'uomo che guidava la moto, che ha riportato diversi traumi ed è stato portato al San Raffaele di Milano.

Circolazione bloccata in tutta la frazione