Scontro tra auto e scooter, 75enne in ospedale

Il solito incidente, al solito svincolo, al solito orario di uscita da scuola. Questa volta però senza alcun giovane studente coinvolto.

Coinvolto nell'incidente un uomo di 75 anni

Lo scontro, tra un'auto e uno scooter, si è verificato poco prima delle 14 di oggi, giovedì 25 maggio, a Vimercate, lungo la Sp3. Ad avere la peggio è stato un uomo di 75 anni.

All'uscita dell'Omnicomprensivo

L'incidente è avvenuto nei pressi dello svicolo di immissione sulla provinciale dal parcheggio del polo scolastico superiore Omnicomprensivo. Ad entrare in collisione, all'altezza di un vivaio, sono state una Citroen Picasso e lo scooter su cui viaggiava il 75enne. Dopo l'urto l'uomo è finito rovinosamente a terra.

Ambulanza in codice rosso

In un primo tempo le sue condizioni sono apparse particolarmente serie tanto che è stato attivato il codice rosso con intervento di un'ambulanza e un'automedica. Sul posto anche due mezzi della Polizia locale.

Condizioni non gravi

I soccorritori hanno accertato, fortunatamente, che in realtà il 75enne non aveva riportato ferite particolarmente serie. E' quindi stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito all'ospedale di Vimercate in codice verde. Illesa la donna al volante dell'auto.

Lunghe code in entrambi i sensi di marcia e in uscita dal parcheggio dell'Omnicomprensivo.