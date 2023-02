Scontro tra auto, tre persone in ospedale

Un impatto molto violento. Sono tre le persone ferite nell'incidente che si è verificato oggi, domenica 12 febbraio, a Barlassina.

E' accaduto poco dopo mezzogiorno lungo via Nazionale dei Giovi.

In posto tre ambulanze e i Vigili del fuoco

Sul posto si sono portate tre ambulanze in codice giallo, un'automedica, un mezzo dei Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Cinque persone coinvolte

Cinque le persone coinvolte, distribuite sulle due auto: una donna di 44 anni e quattro uomini di 20, 25, 51 e 79 anni. Tre di loro sono state portate in ospedale, due in codice verde e una in codice giallo.