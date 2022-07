Scontro tra due furgoni a Triuggio, atterra l'elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, a Triuggio. Due furgoni si sono scontrati in via Viganò, stretta strada in località Ponte.

Atterrato l'elisoccorso

Il sinistro si è verificato dieci minuti prima delle 15. Secondo le prime informazioni raccolte, sono stati coinvolti due uomini di 58 e 48 anni, a bordo di un Mercedes Sprinter e di un furgone Volkswagen. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Besana in Brianza e di Lissone, attivate in codice rosso. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

L'autista del Mercedes Sprinter è rimasto incastrato tra le lamiere: per liberarlo i pompieri hanno utilizzato cesoie e divaricatore. E' stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Al lavoro anche i pompieri

In via Viganò sono al lavoro, oltre al personale medico, i Carabinieri della Compagnia di Monza e i Vigili del fuoco.