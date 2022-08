Cocaina scoperta e sequestrata dalla Polizia Locale nel parco pubblico XXV Aprile, in centro città. Oltre tre grammi di droga erano nascosti sotto del fogliame.

Scoperta cocaina nel parco in centro città

Nell'ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, la Polizia Locale ha scoperto e sequestrato droga nel parco comunale XXV Aprile, in centro città. L'operazione ieri, martedì 16 agosto, intorno alle 19.45 ad opera del personale del nucleo sicurezza urbana del reparto mobile. Durante i controlli, gli agenti hanno notato gli strani movimenti di alcuni soggetti, già noti al Comando di Polizia Locale per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga nascosta sotto il fogliame

Nelle immediate vicinanze, nascoste sotto il fogliame del parco, la Polizia Locale ha scoperto alcune dosi di stupefacente, nello specifico cocaina, per un quantitativo di oltre tre grammi. Lo stupefacente è stato quindi recuperato e sottoposto a sequestro. Anche durante il mese di agosto prosegue l'attività di prevenzione del Comando locale, nonostante l'organico ridotto per le ferie. Anche in passato i parchi pubblici erano stati oggetto di puntuali controlli ad opera degli agenti di via Umberto I, con diversi sequestri di sostanza stupefacente.