Scritte "Free Gaza" e "No Pedemontana" sulla strada dove passa il Giro d'Italia

Hanno scritto messaggi pro Gaza sull'asfalto e appeso striscioni contro Pedemontana lungo la strada dove passa il Giro d'Italia. E' successo a Triuggio, Seregno e Lesmo.

Scritte dove passa il Giro d'Italia

Impresse sull'asfalto con vernice bianca, a volte con loghi specifici, sono state realizzate di notte, per essere viste, evidentemente, nel corso delle riprese del Giro d'Italia. “Free Gaza”, "Free Palestina", "Stop Istrael", "Stop genocidio", "Ferma Apl" sono le scritte sull’asfalto fatte da ignoti a Canonica (frazione di Triuggio), a Triuggio in via Dante e a Ponte proseguendo verso Albiate. Anche a Seregno in via Montello. Slogan a favore della Palestina che sono stati impressi probabilmente nella tarda notte. Frasi a caratteri cubitali, strategicamente impresse per terra.

L'intervento dei sindaci

"Appena ci siamo accorti delle scritte ho contattato subito la collage di Albiate, Vanessa Gallo, per coordinare un intervento - spiega il sindaco di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi - Abbiamo quindi chiamato i Vigili del fuoco che hanno eseguito degli interventi di pulizia non particolarmente riusciti perché le scritte sono state fatte con la vernice. Abbiamo tentato di toglierle con l'idropulitrice ma erano veramente tante. Secondo quando appurato anche dai Carabinieri di Monza, a mezzanotte non c'era ancora nulla: le scritte, dunque, sono state fatte nella tarda notte o nelle primissime ore di questa mattina (giovedì 29 maggio 2025). Toccano temi molto caldi ed è un'occasione di visibilità. Modalità per dare segnali ce ne sono tante: questa sicuramente è la meno civile. Peccato aver gettato un po' di negatività su un evento positivo".

A Lesmo striscioni contro Pedemontana

A Lesmo presenti i referenti del Comitato "No Pedemontana" di Lissone dove sono stati appesi striscioni di protesta contro i lavori in corso per la realizzazione dell'autostrada. "No Pedemontana, sì al trasporto pubblico", "Alle biciclette non serve Pedemontana", "Pedemontana stupra la nostra Brianza" sono le scritte apparse sugli striscioni appesi alle cancellate.