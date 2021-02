Scuola chiusa per Covid, via alla sanificazione. Sono incominciate nella giornata di oggi, sabato, le operazioni di sanificazione completa della scuola primaria di via Battisti, ad Agrate. Il plesso, come noto, è stato chiuso da ieri venerdì, fino a giovedì prossimo compreso.

Scuola chiusa su decisione di Ats

Un provvedimento di Ats assunto alla luce del numero consistente di positivi tra alunni e docenti. Ben 8 le classe in quarantena prima della decisione di mandare tutti a casa.

Tamponi per 400 persone, tra piccoli e grandi

Nel frattempo tra ieri e oggi gli alunni di 16 delle 21 classi della scuola, insegnanti e personale della mensa, sono stati invitati a sottoporsi a tampone. Quasi 400 persone, tra piccoli e grandi, testate nel giro di 24 ore. Decisivo sarà anche l’esito dello screening rispetto ad eventuali provvedimenti.

Protezione civile al lavoro

Ad occuparsi della sanificazione degli ambienti sono i volontari della Protezione civile di Agrate su indicazione dell’Amministrazione comunale.

I positivi ad Agrate

Intanto l’ultimo dato disponibile su contagiati dice che gli attualmente positivi al Covid ad Agrate sono 124. Lunedì scorso erano 104. Confermata la crescita, ma con un rallentamento rispetto ai sette giorni precedenti, quando il dato era sostanzialmente raddoppiato.

La gallery con le operazioni di sanificazione