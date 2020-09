Secondo caso di Covid alla scuola don Milani. Adesso sono due le classi in quarantena alla primaria di via Cartesio a Limbiate

Dopo il caso reso noto giovedì, ora salgono a due gli alunni di Limbiate positivi al Coronavirus. Frequentano la stessa scuola, la primaria don Milani al Villaggio Giovi, ma classi diverse. Pertanto diventano a due le classi in isolamento. Ad annunciare il secondo caso è il Comune di Limbiate, con una nota diffusa sulla pagina Facebook nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 settembre

Lunedì 28 dunque, anche gli alunni e gli insegnanti di questa seconda classe della Don Milani non rientreranno a scuola, come previsto dal protocollo sanitario di sicurezza e dovranno sottoposti al tampone. Gli studenti della classe del primo alunno risultato positivo al Covid dovranno invece restare in isolamento fiduciario fino al 30 settembre, salvo casi di positività del secondo tampone

“L’Azienda di Tutela della Salute di Monza e Brianza ha già attivato verifiche e controlli nei confronti dei compagni e delle insegnanti coinvolti, e la situazione è monitorata; è importante non creare allarmismi o diffondere informazioni non corrette, ma continuare a rispettare le regole per il contenimento del contagio: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e igienizzare spesso le mani” ha precisato il sindaco Antonio Romeo nella nota.

