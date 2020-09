Classe in isolamento alla Primaria Don Milani di Limbiate

Classe in isolamento alla Don Milani di Limbiate. Un bambino è risultato positivo al Covid-19: ora tutti i casa fino al 30 settembre.

Classe in isolamento alla Don Milani di Limbiate

L’avevano previsto ed è quello che si sta concretizzando: ogni giorno sono diversi i casi di Covid segnalati all’interno degli istituti scolastici brianzoli. L’ultimo a Limbiate, alla scuola primaria Don Milani dove una intera classe è stata messa in isolamento fiduciario fino al prossimo 30 settembre dopo che uno degli studenti è stato trovato positivo al Coronavirus.

Tanti casi segnalati in Brianza

Sono già doversi, come dicevamo, i casi di istituti scolastici dove è scattato il protocollo anti Covid. L’ultimo all’istituto superiore King di Muggiò dove sono stati segnalati quattro collaboratrici scolastiche positive al virus (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Primo caso di studente positivo al Covid-19 anche ad Ornago dove alla scuola primaria è stata chiusa una classe e a Monza, all’istituto «Mosè Bianchi» dove è risultata positiva una studentessa.

A Carate invece sono quattro le classi in isolamento, in altrettanti istituti: si tratta della scuola dell’infanzia comunale di via Agazzi, la scuola primaria Mario Lodi (dell’istituto comprensivo Romagnosi), la scuola secondaria di primo grado dell’istituto Vescovi Valtorta Colombo e la cooperativa In-Presa.

La scorsa settimana è stata la volta della scuola materna Nobili di Seregno, e prima ancora della scuola dell‘Infanzia Montessori di Cesano Maderno.

