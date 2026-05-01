Sedicenne accerchiato dal branco e aggredito al luna park della Porada

Accerchiato dal branco che voleva rapinarlo, al suo rifiuto di consegnare i soldi si è beccato un pugno in faccia ed è finito in ospedale. Quella che doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento ha preso una piega decisamente diversa. Vittima dell’aggressione, sabato 25 aprile, poco prima delle 21, nella zona del luna park della Porada a Seregno, un 16enne residente a Meda.

“Mio figlio è stato aggredito al luna park della Porada”

A raccontare l’accaduto è il padre del ragazzo, di cui omettiamo le generalità per tutelare la vittima minorenne:

«Mio figlio mi ha telefonato alle 20.55 dicendomi che mentre si trovava in via Alla Porada, nella zona delle piscine, insieme a due suoi amici, era stato picchiato. Un branco, composto da una ventina di ragazzi, si è avvicinato a loro tre chiedendo soldi. Alla sua risposta, tra l’altro veritiera, “Non ne ho”», uno del gruppo gli ha sferrato un pugno in un occhio».

L’aggressore è fuggito, il ragazzo è finito in ospedale

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono portati tempestivamente i Carabinieri, che hanno provveduto a identificare i membri del branco, «ma l’autore dell’aggressione, che sembrava straniero, era riuscito a dileguarsi», prosegue il medese. Il ragazzo è finito all’ospedale Pio XI di Desio per le medicazioni del caso e gli opportuni accertamenti:

«Per fortuna non ha subito gravi danni: i medici del Pronto soccorso, che ringrazio, sono stati molto scrupolosi e lo hanno sottoposto a una tac, per scongiurare eventuali complicazioni. Dagli esami non è emerso nulla di rilevante, ha rimediato cinque giorni di prognosi», spiega il padre.

L’amaro sfogo del papà, che ha sporto querela

Restano l’occhio tumefatto e una sensazione di incredulità e amarezza per quanto accaduto. Il papà domenica mattina si è recato alla caserma dei Carabinieri cittadina per sporgere querela per lesioni personali.