Segnalato un cadavere nel fiume Adda: elicotteri in volo su Porto. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre 2023 nel tratto compreso tra Paderno e Calusco.

L'avvistamento a Paderno

L'allarme è scattato poco prima delle 15.30 di oggi, venerdì. Stando alla ricostruzione dei fatti, sembra che alcune persone che stavano percorrendo l'alzaia dell'Adda nei pressi del ponte San Michele abbiano visto in acqua il corpo privo di vita di una persona.Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto rapidamente sono giunti diversi mezzi dei Vigili del fuoco oltre all'autoambulanza e ai Carabinieri. In cielo si è anche alzato l'elicottero partito da Bergamo.

Il corpo trascinato verso Cornate

La corrente del fiume, sempre in base alle informazioni parziali raccolte sul posto, avrebbe trasportato il cadavere verso Cornate d'Adda: alcuni mezzi dei Vigili del fuoco si sono infatti portati verso la centrale per le operazioni di recupero. Una pratica purtroppo divenuta comune in caso di decessi avvenuti nel grande fiume.