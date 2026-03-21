Sei mesi fa aveva rubato un’auto ad Avis, rintracciato e denunciato

Aveva rubato un’auto alla società di autonoleggio Avis, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Meda.

Aveva rubato un’auto alla società di autonoleggio Avis

Giovedì 19 marzo 2026, grazie al sistema di videosorveglianza e al controllo del territorio, gli operatori della Polizia Locale sono riusciti a intercettare, al termine di un inseguimento, un veicolo il cui conducente risultava essersi indebitamente appropriato dell’autovettura, una Toyota regolarmente locata alla società Avis , con sede in via Santa Caterina da Siena, e mai restituita da circa sei mesi.

Nell’abitacolo trovata cocaina

Nel corso della perquisizione personale e veicolare è stata rinvenuta della cocaina destinata all’uso personale. Il veicolo è stato sequestrato e riconsegnato all’avente diritto. Il conducente è stato denunciato per ricettazione, segnalato alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti e sottoposto al ritiro della patente di guida.