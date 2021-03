Senza allenamenti e partite, i ragazzi si ritrovano per pulire il quartiere: l’iniziativa dei calciatori dell’Equipe 2000 di Cesano Maderno.

Insieme per pulire il quartiere

Sono chiusi da quasi un anno nelle loro stanze, senza poter vedere gli amici e tirare quattro calci al pallone insieme a loro. “Sono stanchi, molto stanchi” dice Fulvio Fretto, presidente dell’Equipe 2000 del Villaggio Snia, pensando ai “suoi” ragazzi, quelli che ha preso per mano anni fa, quando erano bambini, e sta aiutando a diventare adulti.

“Ragazzi, venite con me”

Nei giorni scorsi Fretto ha chiamato a raccolta alcuni Juniores: “Ragazzi, vi propongo di fare insieme qualcosa di utile per il Villaggio. Venite con me a pulire il quartiere”. Il manipolo di adolescenti, una decina, si è presentato puntuale all’appuntamento, all’oratorio di via Magenta dove tutti sperano di poter tornare a giocare al più presto. Guanti, sacchi dell’immondizia e ramazze, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, hanno passato al setaccio le vie del nucleo storico del quartiere per ripulirle dai rifiuti gettati a terra dagli incivili.

Ai ragazzi manca il calcio

E’ stata un’iniziativa nata sui due piedi. “Il campo dell’oratorio è chiuso e i ragazzi non possono più nemmeno allenarsi, come facevano prima, due volte a settimana – spiega Fretto – Vederli soffrire è una sofferenza anche per me. I ragazzi muoiono dalla voglia di stare insieme e di giocare a pallone“. E, nell’attesa che la situazione epidemiologica migliori e che le cose cambino, hanno fatto qualcosa di bello, per sé e per gli altri.