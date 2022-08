Senza assicurazione e revisione: fermato e sanzionato dalla Polizia Locale

Circolava senza assicurazione ed era sprovvisto anche della revisione, a Meda beccato dal traffic scanner e sanzionato dalla Polizia Locale.

Senza assicurazione e revisione

Gli agenti del comandante Claudio Delpero sono stati impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio comunale con il supporto del traffic scanner, l’innovativo strumento che consente di leggere le targhe dei veicoli nelle vicinanze e segnala quelli sprovvisti di copertura assicurativa e revisione. Lo strumento, posizionato in via Cadorna, all’ingresso del tratto in discesa della rampa della Milano-Meda, ha rilevato un furgone in transito non in regola. Al volante un cesanese classe 1993.

Veicolo posto sotto sequestro

Allertati dalla centrale operativa, i vigili in servizio sulla seconda pattuglia in zona hanno raggiunto il furgoncino e invitato il conducente - come detto di Cesano Maderno - ad accostare per poter approfondire i controlli ed accertare le eventuali irregolarità. Il furgoncino è risultato in effetti sprovvisto del certificato assicurativo e della revisione. Il 29enne cesanese è stato pertanto sanzionato con 866 euro di multa e il veicolo è stato posto sotto sequestro. I controlli continueranno nei prossimi giorni. Obiettivo: strade sempre più sicure.