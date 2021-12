Sequestrati migliaia di auricolari contraffatti e luminarie natalizie non sicure

Operazione della Guardia di Finanza

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, a seguito di una mirata intensificazione del controllo economico del territorio – in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie – ai fini del contrasto all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea, hanno

individuato e sequestrato migliaia di luminarie non sicure e dispositivi auricolari contraffatti.

L’attività è stata sviluppata dai Finanzieri del Gruppo di Monza che, in attuazione del dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato, hanno eseguito un controllo presso un operatore commerciale di Arcore, gestito da cittadini di etnia cinese, rinvenendo stoccate in magazzino oltre 12 mila luminarie natalizie a led, risultate, in esito all’esame anche documentale effettuato sul posto, prive della marchiatura “CE” e della prescritta dichiarazione di conformità “UE”, con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

Nel medesimo magazzino le Fiamme Gialle hanno altresì rinvenuto un centinaio di cuffie auricolari risultate - dai preliminari accertamenti svolti sul posto - contraffatte, riproducendo fedelmente la foggia ed i segni distintivi depositati, per analoghi dispositivi, dal noto marchio “Apple”.

Le successive investigazioni, svolte mediante riscontri di natura documentale e sopralluoghi, consentivano altresì di ricostruire e risalire la filiera di approvvigionamento, individuando una società fornitrice, con magazzino a Monza ed amministrata da altri cittadini sinici, ove sono state rinvenute ulteriori 22.000 cuffie auricolari parimenti contraffatte.

Deferiti i due amministratori

Accertata, altresì, la detenzione per l’immissione sul mercato anche attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, le migliaia di articoli fraudolentemente commercializzati sono state immediatamente sottoposte a sequestro e gli amministratori delle due società deferiti alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio, oltre che segnalati alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità.

L’intero stock di addobbi e di dispositivi tra i più gettonati ad essere regalati in occasione del prossimo Natale, laddove immesso sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro, costituendo un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini anche in considerazione della sua natura e per l’utilizzo a stretto contatto con la persona.