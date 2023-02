Sequestrati droga e un potente fumogeno

A Seregno ieri, venerdì 24 febbraio, una serata di intensa attività per la Polizia Locale. Tre le pattuglie impegnate, sia in divisa che in borghese, per un'azione di controllo delle strade del centro storico e nei parchi della città. Obiettivo primario il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e agli atti vandalici, che in alcune occasioni hanno interessato i giochi appena installati dall'Amministrazione comunale. Molte le persone controllate.

Sequestrati droga e fumogeno

In piazza Risorgimento sono stati identificati alcuni pregiudicati per reati di droga: nei prossimi giorni verranno valutati i provvedimenti da adottare. Nei pressi della stazione ferroviaria sono stati controllati diversi minorenni, uno dei quali era in possesso di stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata e il detentore segnalato al Prefetto in qualità di assuntore. Analogo intervento nel parco Wojtyla, dove è stato identificato un giovane di Desio in possesso di droga con il conseguente sequestro e la segnalazione al Prefetto. I movimenti sospetti al parco Wojtyla erano emersi in un recente incontro tra l'assessore William Viganò e il Comitato di quartiere Santa Valeria. Le pattuglie sono intervenute anche alla Corte del Cotone per controllare un gruppo di ragazzi che arrecavano molestia alla quiete pubblica: nell'occasione è stato sequestrato un potente fumogeno.

Minorenne segnalato alla Prefettura

L' attività di venerdì sera ha concluso una settimana particolarmente densa di interventi per la Polizia Locale, che ha effettuato controlli a 360 gradi sulle materie di propria competenza. Le attività sono iniziate nella notte tra domenica e lunedì, quando il Nucleo di Sicurezza urbana nella centralissima via Umberto ha notato un gruppo di ragazzi con atteggiamento sospetto, che tentavano di dileguarsi alla vista delle pattuglie. Dopo un breve inseguimento a piedi, gli agenti hanno bloccato un 15enne in possesso di hashish. La droga è stata sequestrata e i genitori del ragazzo sono stati convocati dal Comando, che ha segnalato l'assuntore in Prefettura.

Denunciato straniero in monopattino

Nella giornata di lunedì, verso le 12.30, in via San Vitale gli agenti hanno fermato un giovane alla guida di un monopattino che si aggirava con atteggiamento furtivo. Si trattava di uno straniero privo di documenti di identità e di titolo di soggiorno, che è stato deferito all'Autorità giudiziaria per per le violazioni delle norme sull'immigrazione. Nel corso delle ispezioni condotte dalla Polizia amministrativa, è stata comminata una sanzione di circa cinquemila euro al titolare di un temporary outlet avviato senza comunicazione di inizio attività, a cui si sono aggiunte un paio di contestazioni minori per prezzi non esposti in maniera corretta. Nel complesso negli ultimi otto giorni la Polizia Locale ha fermato 216 veicoli e identificato 421 persone. Agli agenti sono pervenuti gli apprezzamenti dell'assessore alla Sicurezza, che ha sottolineato come questi interventi, che certamente saranno riproposti, siano importanti per accrescere la sicurezza e la vivibilità della città.