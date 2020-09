Seregno: scontro auto moto, ferito un 36enne FOTO

Seregno: grave incidente in via Parini, soccorsi in codice rosso. Sul posto si trovano ambulanza e automedica, oltre alla Polizia locale.

Grave incidente a Seregno

Dopo il sinistro che si è verificato a Villasanta, un altro grave incidente questa mattina poco dopo le 11 in via Parini a Seregno.

Si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto in cui è rimasto ferito in modo serio un 36enne. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 11 e sul posto si sono portate ambulanza e automedica per prestare le prime cure. Gli operatori sanitari dell’Avis Meda hanno fortunatamente escluso il peggio (l’intervento era infatti stato classificato inizialmente in codice rosso) e hanno trasportato il 36enne in ospedale in codice giallo.

Gli agenti della Polizia locale di Seregno sono stati impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico per consentire i soccorsi.

