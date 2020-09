Seregno: nuova illuminazione per venti attraversamenti pedonali ECCO QUALI

E’ in corso in queste ore a Seregno l’installazione dei pali che illumineranno con luce contrastata venti attraversamenti pedonali. Si tratta di pali “intelligenti”, ovvero che si illuminano solo in presenza di persone che devono attraversare e che aumenteranno la sicurezza per i pedoni che attraversano la strada nelle ore serali e notturne, fa sapere l’Amministrazione comunale.

Nuova illuminazione per 20 attraversamenti pedonali: ecco quali

Gli attraversamenti interessati dall’intervento sono in via Stoppani (all’altezza di via

Orcelletto), via allo Stadio (civico 12), corso Matteotti (all’altezza di piazza Risorgimento), via Parini

(di fronte al parco Caduti di Nassiriya), via San Carlo, via Circonvallazione (all’altezza di via

Massimo d’Azeglio), via Montello (di fronte alla scuola dell’infanzia Silva), via Magenta (di fronte a

via Manzoni), via Cadore (all’altezza di via Nicolao e Cristoforo), via Colzani (attraversamento

ciclopedonale), via Valassina/Calamandrei, via Ripamonti, via Verdi (don Orione), via Porada

(Palasomaschini), via Stoppani (davanti alle scuole), via Cavour (scuola Cadorna), via Carroccio

(scuola don Milani), via Briantina (Skate Park), via Calamandrei, Piazza Prealpi.

Sono zone ad intenso traffico veicolare

“Con la posa di questi dispositivi si realizza un ulteriore segmento del più complessivo progetto di Smart City alla cui realizzazione gli uffici comunali stanno lavorando con RetiPiù da oltre un anno e che, purtroppo, ha subito qualche rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria – spiega Luigi Pelletti, vicesindaco e assessore alla Smart-City. Sono stati individuati con il supporto della Polizia

Locale venti attraversamenti pedonali, tutti collocati in strade principali, quindi con intenso traffico

veicolare: grazie a queste nuove attrezzature i pedoni che attraversano la strada saranno visibili

anche da lontano e questo comporterà certamente un miglioramento della sicurezza stradale. ”

(foto archivio)

