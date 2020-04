Seregno, passaggi a livello in sicurezza: ora è il turno di San Giuseppe. Le barriere di protezione potrebbero essere installate entro l’estate.

Dopo l’intervento al passaggio a livello di via Bottego – via Sabatelli, Rete Ferroviaria Italiana ha manifestato la propria disponibilità a dotare di barriere di protezione sotto le sbarre (“grambiali”) anche l’attraversamento di via San Giuseppe a Seregno.

L’intervento è in fase di progettazione e potrebbe essere attuato già entro l’estate.

“Ho ringraziato Rfi per la disponibilità mostrata per aumentare la sicurezza in via Sabatelli – ha detto il sindaco Alberto Rossi -, e nell’occasione ho suggerito l’opportunità di un analogo intervento in via San Giuseppe. Anche in questo caso ho riscontrato disponibilità ed attenzione, per un intervento di dimensioni contenute ma certamente importante per incrementare la sicurezza sulle nostre strade”.

