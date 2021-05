Seregno, sorpresi tre minorenni con la droga in centro. Il presidio della Polizia Locale nel centro storico durante il fine settimana ha consentito l’identificazione e la segnalazione dei tre giovani, in possesso di alcuni grammi di sostanze stupefacenti, presumibilmente hashish.

Erano le 16 di sabato 22 maggio quando gli agenti della Polizia locale di Seregno hanno intercettato un gruppetto di sei giovani, in vicolo Sant’Ambrogio. Giovani che, all’avvicinarsi degli agenti coordinati dal Comandante Maurizio Zorzetto, si sottraevano con fare sospetto e iniziavano a correre in varie direzioni.

Una fuga durata poco la loro, perché dopo un breve inseguimento in tre sono stati fermati in largo degli Alpini. Dopo poco, gli stessi – tutti sedicenni, uno dei quali residente in città – hanno ammesso il possesso della sostanza illecita.

L’intervento degli agenti della Polizia locale di Seregno si inserisce in una più vasta strategia di sicurezza urbana che punta a inviare un deciso segnale di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti illeciti.

In serata l’intervento in piazza Italia

Sempre a Seregno, ma nella serata di sabato 22 maggio, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti assieme ai Carabinieri per una situazione di assembramento di giovani. LEGGI QUI L’ARTICOLO

(foto archivio)