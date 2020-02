A Seregno rifatte le strisce pedonali pericolose

A Seregno nuovo attraversamento pedonale in via Mazzini, le strisce sono state rifatte a una distanza maggiore dalla curva davanti alla stazione. Nelle scorse settimane il consigliere Ilaria Cerqua di Forza Italia aveva segnalato la situazione di pericolo.

Rifatte le strisce pedonali

A Seregno nella zona della stazione sono state rifatte le strisce pedonali in via Mazzini. L’attraversamento è stato spostato verso la metà della strada, a maggiore distanza dall’uscita di una curva cieca per le auto provenienti da via Giovanni XXIII. Le strisce sono precedute dalla segnaletica orizzontale per rallentare la velocità di transito.

L’interpellanza del consigliere Cerqua

Nelle scorse settimane il capogruppo di Forza Italia, Ilaria Cerqua, aveva presentato un’interpellanza per denunciare la posizione pericolosa delle strisce pedonali, alla fine di una curva. “Le strisce pedonali non si posizionano mai alla fine di una curva chiusa – aveva commentato il consigliere azzurro – Ed è noto che quella curva, ad eccezione degli orari di punta, viene percorsa da alcuni automobilisti a una velocità oltre i limiti o comunque elevata per il contesto urbano”.

I lavori in via Mazzini

A metà settimana gli operai incaricati dall’Amministrazione hanno provveduto a realizzare la segnaletica orizzontale che, almeno per il momento, si aggiungono a quelle precedenti seppure più sbiadite. “Meno male che si interviene per rimediare a un errore precedente – commenta la forzista Ilaria Cerqua – E’ più importante rimediare piuttosto che perseverare”.

