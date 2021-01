Servizio Civile: due posti disponibili in biblioteca a Desio

Sono due i posti disponibili in Biblioteca a Desio per i giovani tra i 18 e 29 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale. Fino alle 14 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione al progetto NON SOLO LIBRI, un percorso di valorizzazione delle Biblioteche della Provincia Monza Brianza, che si realizzerà tra il 2021 e il 2022 presso la Biblioteca Civica di Desio, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2.

Servizio Civile: due posti in biblioteca a Desio. Ecco come funziona

E’ richiesto un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, a fronte di un contributo mensile di 439,50 euro, comprensivo di un percorso formativo generale e specifico, nonché il rilascio di un attestato di partecipazione e certificazione delle competenze. La progettazione è stata curata da Anci Lombardia (www.scanci.it), qui tutti i dettagli del bando.

Le domande di partecipazione devono essere inviate online tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità digitale) sul portale del servizio civile https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Un modo per partecipare alla vita della comunità cittadina

Partecipare alla vita della tua comunità e contribuire al suo miglioramento; essere parte per un anno di un’organizzazione stimolante in grado di arricchire umanamente e professionalmente; collaborare attivamente a fianco di professionisti dei diversi settori. Duplice l’obiettivo: educare alla cittadinanza attiva, nonché implementare la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Il progetto si realizza nel territorio del Comune di Desio, presso la Biblioteca Civica.

Le attività

Operazioni preliminari di apertura e chiusura della sede, collocazione a scaffale di libri e DVD, riordino dei documenti e dei periodici, ricerca, prestito e restituzione dei libri e dei documenti multimediali. Informazione di primo livello al pubblico, supporto nella gestione di eventi culturali, assistenza nell’utilizzo delle postazioni Internet degli utenti.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica telefonando allo 0362392317 oppure attraverso una e-mail a biblioteca@comune.desio.mb.it

“Vogliamo dare un’opportunità ai giovani, affinché possano acquisire competenze in tema bibliotecario – spiega l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. Un lavoro sinergico che, grazie alle competenze messe in campo, ha permesso al Comune di Desio di partecipare a questo bando. La tutela, la valorizzazione, la promozione e la fruibilità dei beni artistici, culturali e ambientali passano attraverso il costante lavoro svolto dalle Biblioteche per migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e l’accesso ai servizi. Ma non solo. Anche supportare l’utenza nelle postazioni informatiche, consolidare la collaborazione con le istituzioni scolastiche e valorizzare le attività di promozione della lettura rivolte ad un pubblico giovane e adulto”.

