Servizio di pre scuola solo a Velate, salta Usmate

Il comune di Usmate Velate ha dichiarato che il servizio di pre scuola alla primaria Casati non verrà erogato, per ora, come annunciato in precedenza.

Il servizio di pre scuola solo a Velate

A seguito del mancato accordo con le Funzioni miste scolastiche, il servizio di pre-scuola alla primaria “Casati” di Usmate non verrà attivato a partire da lunedì 26 ottobre, come inizialmente programmato dall’Amministrazione Comunale. L’intenzione del Comune rimane quella di attivare il servizio che, pur avendo un numero di iscritti appena superiore a quelli necessari, rappresenta uno degli obiettivi per garantire sostegno alle famiglie del territorio.

Confermato il servizio per la primaria di Velate

L’Amministrazione Comunale, nella piena consapevolezza dell’eccezionalità del periodo storico, auspica il costante dialogo e la reciproca collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’istituzione scolastica al fine di garantire l’erogazione di servizi richiesti dalle famiglie del territorio. Come invece già definito, da lunedì 26 ottobre prenderà il via il servizio di pre-scuola presso la scuola primaria “Renzi” di Velate. Il servizio sarà garantito da personale specializzato della Cooperativa Aeris e coprirà la fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. La quota richiesta alle famiglie è la

medesima dell’annualità scolastica 2019/2020, ovvero un costo totale di 180 euro che potrà essere versato in due tranche.

Nella scuola saranno predisposti spazi separati e quotidianamente sanificati che potranno essere utilizzati per accogliere i gruppi, opportunamente divisi.

