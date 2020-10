Da lunedì riparte il servizio di pre scuola a Usmate

Ripartirà lunedì 26 il servizio di pre scuola presso la scuola “Renzi” di Velate e la scuola “Casati” di Usmate.

Il servizio di pre scuola per gli studenti

A partire da lunedì, presso la scuola primaria “Renzi” di Velate e presso la scuola “Casati” di Usmate, prenderà il via il servizio di pre-scuola destinato agli alunni delle famiglie che hanno già confermato la necessità di poter lasciare i figli nella struttura in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni. L’Amministrazione Comunale, con una specifica comunicazione trasmessa nei giorni scorsi alle famiglie, ha richiesto le adesioni al servizio in modo tale da istituire, di concerto con la Direzione Scolastica, i gruppi di alunni con l’educatore di riferimento. Il servizio sarà garantito da personale specializzato della Cooperativa Aeris.

I numeri hanno consentito la riapertura

Complessivamente i bambini iscritti sono una quindicina alla “Renzi” e una decina alla “Casati”, numeri che hanno permesso al Comune di attivare il servizio che coprirà la fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. La quota richiesta alle famiglie è la medesima dell’annualità scolastica 2019/2020, ovvero un costo totale di 180 euro che potrà essere versato in due tranche. Nella scuola saranno predisposti spazi separati e quotidianamente sanificati che potranno essere utilizzati per accogliere i gruppi, opportunamente divisi. Non sarà invece attivato il post-scuola in entrambi i plessi in considerazione del basso numero di potenziali iscrizioni. Analogamente, il servizio non potrà essere attivato nella scuola dell’infanzia dove tuttora vige il criterio della stabilità dei gruppi classe.

“La rigorosa applicazione dei protocolli anti-contagio unita alla collaborazione di tutte le parti coinvolte, ci consentono di attivare alla scuola primaria Renzi e alla primaria Casati un servizio che sappiamo rivestire una particolare importanza per le famiglie – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e il consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi – nel corso delle settimane passate abbiamo avuto modo di valutare l’evolversi delle normative e di pianificare l’attuazione del servizio nel rispetto delle prescrizioni previste dal Ministero. Il Comune si impegna, qualora il numero di richieste dovesse aumentare, ad attivare ulteriori servizi per venire incontro alle richieste delle

famiglie”.

