Sesta classe in quarantena alla Don Giussani di Baruccana

Sesta classe in quarantena alla scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani di Baruccana a Seveso.

Giovedì il provvedimento per cinque classi

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza aveva posto in isolamento domiciliare 5 classi (insegnanti partecipanti al Collegio docenti e alunni) della Don Aurelio Giussani di Baruccana per le quali giovedì, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di un docente, era stata disposta dalla dirigenza scolastica la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Quarantena fino al 24 ottobre

Lo stesso provvedimento di quarantena, il cui termine è stato fissato per il 24 ottobre 2020, è stato adottato per una ulteriore classe del plesso di via della Cavalla. La riammissione a scuola e in collettività per gli alunni sarà subordinata al rilascio di attestazione da parte del medico di medicina generale e dal pediatra. I famigliari degli alunni delle 6 classi e del personale scolastico non sono invece stati sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena. Nel caso dovessero sviluppare sintomi che facciano pensare al Covid devono contattare il proprio medico.

Positiva anche un’educatrice

Sempre alla scuola Don Giussani è risultata positiva al virus Covid-19 un’educatrice incaricata anche di un intervento di assistenza domiciliare minori. L’Ats della Brianza ha per il momento disposto provvedimenti di quarantena solo per i minori assistiti dall’educatrice. Inoltre, su richiesta delle famiglie, e fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell’Ats Brianza, i servizi di pre e post scuola alla scuola primaria Enrico Toti di Baruccana, sospesi cautelativamente dallo scorso 9 ottobre, riprenderanno regolarmente mercoledì 21 ottobre, nel rispetto dei protocolli attivati, per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.

TORNA ALLA HOME