Un docente è positivo al Covid: cinque classi a casa. Succede alla scuola “Giussani” di Seveso. Didattica in presenza sospesa da oggi, venerdì.

L’Istituto Comprensivo Via Adua ha informato il Comune di Seveso che, a seguito del riscontro

della positività al virus Covid-19 di un docente, per 5 classi della scuola secondaria di primo

grado Don Aurelio Giussani di Baruccana è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza da oggi, venerdì 16 ottobre.

Da lunedì 19 ottobre a venerdì 23 ottobre sarà comunque attiva la Didattica Digitale Integrata. I docenti delle classi interessate avranno cura di organizzare le videolezioni e comunicare alle famiglie il calendario e le modalità di partecipazione.

Sia gli studenti delle 5 classi che i loro familiari non sono stati sottoposti per il momento ad

alcun provvedimento di quarantena da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza.

(foto archivio)

