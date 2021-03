Seveso, incendio nell’Allocchio Bacchini: intervengono i vigili del fuoco. Paura nell’area al confine con Barlassina: nessun ferito.

Fuoco nell’Allocchio Bacchini

Paura mercoledì sera a Seveso, nell’ex area Allocchio Bacchini, terreno appartenente al comune di Seveso ma di proprietà della Fondazione Porro di Barlassina. Un’area abbandonata da tempo e spesso al centro dei piani sia sevesini che barlassinesi per tentare di rimuovere il degrado presente. E proprio in mezzo al degrado, mercoledì sera, è scoppiato un incendio. Pare a causa del fatto che alcune persone in cerca di riparo, per tentare di scaldarsi, avessero acceso un fuoco, che è però divampato, bruciando parte del sottotetto.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato attorno alle 20. In corso Garibaldi, dove si trova l’area, si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, impegnati nella serata e nella nottata per spegnere l’incendio. L’intervento in collaborazione con i colleghi permanenti di Seregno e i colleghi del distaccamento volontario di Bovisio Masciago e Lazzate. Presenti anche i soccorsi e i Carabinieri di Seveso, che stanno ancora indagando per tentare di ricostruire quanto accaduto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A seguito del rogo, alcune strutture pericolanti sono state rese inagibili.