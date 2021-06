Seveso, il sindaco Luca Allievi torna a casa. Dopo 38 giorni di ricovero in ospedale, il primo cittadino è guarito dal Covid.

Seveso, il sindaco Allievi finalmente a casa

Il sindaco di Seveso Luca Allievi è finalmente tornato a casa. Il primo cittadino aveva annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus lo scorso aprile e dopo 38 giorni di ospedale è rientrato presso la propria abitazione. A riferirlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un messaggio pubblicato sui social. “Vi comunico che oggi, dopo 38 giorni di ricovero tra gli ospedali di Desio e Vimercate, sono stato definitivamente dimesso dall’ospedale di Vimercate, dove mi trovavo in seguito al peggioramento delle mie condizioni a causa del contagio da Covid-19. Ringrazio tutti i medici e il personale ospedaliero sia di Desio che di Vimercate (U.O.C. Pneumologia) per le cure e le attenzioni che mi sono state prestate in un momento così difficile della mia vita. Ringrazio inoltre le decine e decine di persone che hanno fatto pervenire il loro sostegno morale a me e alla mia famiglia durante la mia degenza ospedaliera. Ringrazio anche tutti quei cittadini che si sono informati circa le mie condizioni e mi hanno mandato gli auguri di pronta guarigione per il tramite degli uffici comunali”.

“Colpito duramente, ma battaglia vinta”

“È stata una prova complicata e faticosa, perché purtroppo il virus mi aveva colpito forte e duramente. Ma abbiamo vinto anche questa battaglia, ora guardiamo solo avanti” ha dichiarato il sindaco, che ha sottolineato come avrà bisogno di un periodo di convalescenza. “Avrò bisogno ancora di un po’ di tempo di convalescenza per completare la riabilitazione fisica prima di poter riprendere le mie funzioni istituzionali al 100%. Nel frattempo il Vice Sindaco David Galli e tutto il resto della giunta comunale continueranno a supportarmi come fatto egregiamente durante quest’ultimo periodo”.