Seveso, il sindaco Luca Allievi positivo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino attraverso una lettera.

Allievi positivo al Covid

Il sindaco Luca Allievi è risultato positivo al Covid. Lo stesso primo cittadino di Seveso ha annunciato la notizia attraverso i social con una lettera. Non è il primo cittadino del nostro territorio risultato positivo: anche il sindaco Piermario Galli aveva affrontato e sconfitto il Covid. Queste le parole di Allievi:

“Purtroppo devo comunicarvi che questo pomeriggio sono risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Al momento sto abbastanza bene: i sintomi più importanti sono febbre a 38° e i dolori ad essa connessi. Sarò pertanto in quarantena almeno fino al prossimo 4 maggio, durante il quale dovrò assumere le classiche cure previste in questi casi.

Gli impegni pubblici imminenti e ricadenti in questo lasso di tempo saranno coperti dal vice-sindaco. Per tutto il resto, se le attuali condizioni rimarranno quelle odierne (anche se spero vivamente che possano migliorare velocemente), continuerò a sovrintendere l’azione amministrativa da casa.

Nella speranza che tutto possa tornare al più presto alla normalità, vi rinnovo il mio invito a tenere alta l’attenzione, e a proseguire con le buone pratiche di prevenzione più volte ricordate, perché, come potete ben vedere, e ne sono diventato pure io una testimonianza diretta, il virus circola ancora e non si sa mai come e quando può colpire”.