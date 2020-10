Seveso: in una settimana +93 positivi al Covid. Tra i 283 positivi complessivi 60 sono assistiti a domicilio e 100 sono guariti.

Negli ultimi 7 giorni a Seveso il numero dei contagiati è aumentato di 97 unità, tra cui si

annoverano molti minori. Tra i 283 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 60 sono

attualmente assistiti a domicilio e 100 sono guariti.

La situazione a scuola

I contagi continuano a incidere in maniera sensibile sull’attività didattica in presenza. Dopo le 2

classi della scuola primaria Enrico Toti, la classe della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, la classe della sede coordinata di Seveso dell’istituto professionale Luciano Milani e le 6 classi della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani poste in isolamento domiciliare (quarantena) dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, dallo scorso fine settimana sono state riscontrate positività al virus Covid-19 di 1 collaboratrice scolastica della scuola dell’infanzia Gianni Rodari, di 3 alunni della scuola primaria Carlo Collodi e di 1 altro alunno della “Toti”.

Sono state poste in isolamento domiciliare 3 classi della “Collodi”, 1 della “Toti”, nonché 4 alunni, 1 docente e 1 collaboratrice scolastica della “Rodari”. Inoltre, 1 classe della “Da Vinci” per la quale era stata disposta dalla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo Via De Gasperi la sospensione dell’attività didattica in presenza, è stata pure posta in quarantena. Riguardo alle 6 classi della “Don Giussani” messe in quarantena lo scorso 16 ottobre, è stata riscontrata la positività al Covid-19 in 15 alunni di cui 10 sono tra loro compagni.

Trasporti

Si segnala infine che giovedì prossimo riprenderà il servizio di trasporto scolastico relativo al

pullman numero 3 che effettua servizio per e da la scuola “Da Vinci”, che una settimana fa era

stato sospeso cautelativamente dall’Amministrazione Comunale a seguito del riscontro di una

positività al virus Covid-19 di una alunna utilizzatrice del pullman.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 2

novembre 2020.

