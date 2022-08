Seveso, incidente all'incrocio: in tre in ospedale. Intervento di quasi due ore da parte della Polizia Locale.

Incidente all'incrocio tra due auto

Mattinata di paura in via Cascina Rossa all'incrocio con via Cadore quando una Peugeot 5008 e una Toyota Aygo sono rimaste coinvolte in un incidente attorno alle 9. La Peugeot, con a bordo un uomo di 61 anni e una donna di 57, stava percorrendo la strada provenendo da Cesano Maderno in direzione corso Isonzo. La Aygo, guidata da una sevesina di 72 anni, proveniva invece dallo stop di via Cadore.

Due ore di intervento per la Polizia Locale

Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi con l'automedica e tre ambulanze rispettivamente della Croce Bianca Seveso, Croce Bianca Besana in Brianza e Croce Bianca Biassono. I tre a bordo delle due auto sono stati soccorsi e, fortunatamente, trasportati in codice verde in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Gli agenti della Municipale, impegnati per quasi due ore, hanno provveduto ad effettuare gli opportuni rilievi e sono al lavoro per determinare le esatte dinamiche dell'incidente.