Seveso, lavori al campo di calcio dell’oratorio di Baruccana. Intervento possibile grazie alla sinergia tra Robur e parrocchia.

Lavori al campo di calcio dell’oratorio di Baruccana. Complice la pausa forzata dei campionati per via del Coronavirus, è stato eseguito un intervento di sistemazione del terreno di gioco. Alcuni punti erano infatti in pessime condizioni: “Non è stato un lavoro ex novo, ma un rappezzamento. In alcuni punti il fondo era completamente ceduto, in altri c’erano tagli sulla superficie sintetica e con la pioggia si formavano grandi pozzanghere. Siamo intervenuti proprio su questo” hanno affermato i dirigenti della Robur. Un intervento possibile proprio grazie alla sinergia tra la società e la parrocchia.

