Seveso, meno contagi ma crescono i decessi: sono tre nell’ultima settimana. I deceduti residenti in città salgono a 63 da inizio pandemia.

Seveso, meno contagi ma crescono i decessi

Meno nuovi contagi rispetto alle scorse settimane, ma tre decessi in soli sette giorni. E’ il riassunto della situazione legata all’emergenza sanitaria a Seveso. In base agli ultimi dati forniti da Regione Lombardia, il bollettino riferito alla cittadina brianzola riporta ora 2.114 nominativi, di cui i deceduti sono purtroppo saliti a 63. Sono infatti tre i decessi registrati nell’ultima settimana: si tratta, come riportato nella nota dell’Amministrazione comunale, di persone con età superiore ai 75 anni.

Intanto, negli ultimi 7 giorni, dunque, il numero dei contagiati è aumentato di 64 unità. Tra i 2.051

trovati positivi al tampone del “coronavirus” 176 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.800

sono guariti (in 87 nell’ultima settimana).

Essendo lunedì prossimo il giorno festivo di Pasquetta, il prossimo bollettino sui contagi da virus

Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, martedì 6 aprile 2021.