Nell’ultima settimana a Seveso i contagi sono aumentati di nove unità e purtroppo c’è stato un altro decesso. Lo ha comunicato in una nota l’Amministrazione comunale.

Seveso: nove nuovi positivi e un decesso nell’ultima settimana

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza ha aggiornato il Sindaco di Seveso, Luca Allievi, riguardo al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune. Il bollettino riporta ora 1.524 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 53. Nell’ultima settimana ha infatti lasciato la comunità sevesina un anziano dopo quello deceduto la scorsa settimana.

Negli ultimi 7 giorni, inoltre il numero dei contagiati è aumentato di 9 unità. Tra i 1.471 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 46 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.414 sono guariti (in 27 nell’ultima settimana).

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 1 febbraio 2021.

Covid free la casa di riposo

Negli ultimi giorni inoltre il sindaco Allievi ha comunicato che la Casa di riposo Masciadri, da giovedì 21 gennaio, è libera dal coronavirus. Anche gli ultimi 10 ospiti positivi si sono infatti negativizzati e gli operatori che si erano ammalati sono guariti.

Attualmente, dei 48 anziani residenti nella casa di riposo della Congregazione Suore Infermiere di San Carlo, i positivi al Covid-19 sono 4, tutti ricoverati per terminare il percorso in attesa della negativizzazione per rientrare in struttura. Gli ospiti guariti sono 34, mentre purtroppo sono 22 le persone assistite presso la RSA decedute anche per coronavirus associato ad altre patologie. Nella casa di riposo inoltre, lo scorso 18 gennaio, tutti gli ospiti (meno l’unico malato) hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid.